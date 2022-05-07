Esenyurt'ta husumetliler arasında cinayet

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri silahla vurularak yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 441 Sokak'ta yürüyen Orhan Arti, husumetli olduğu bir şahısla karşılarak sokak ortasında kavgaya tutuştu.

Kavganın şiddetlenmesiyle Osman Arti silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırgan teslim oldu

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar sonucunda Arti kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtıktan sonra polislere teslim oldu.

Esenyurt’ta husumetlisini sokak ortasında kurşun yağdırarak öldürdü

Yaralı adam kurtarılamadı

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı adam hastaneye kaldırdı. Arti, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.