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    Esenyurt'ta husumetliler arasında cinayet

    Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri silahla vurularak yaşamını yitirdi.
    • 07.05.2022 - 08:48
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    Esenyurt'ta husumetliler arasında cinayet

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 441 Sokak'ta yürüyen Orhan Arti, husumetli olduğu bir şahısla karşılarak sokak ortasında kavgaya tutuştu.

    Kavganın şiddetlenmesiyle Osman Arti silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

    Saldırgan teslim oldu

    Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar sonucunda Arti kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtıktan sonra polislere teslim oldu.

    Esenyurt’ta husumetlisini sokak ortasında kurşun yağdırarak öldürdü

    Yaralı adam kurtarılamadı

    DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı adam hastaneye kaldırdı. Arti, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Esenyurt ta husumetliler arasında cinayet #1

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