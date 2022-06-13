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    Esenyurt'ta husumetlisine silahla ateş açtı

    Husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada bir şahıs, kavga ettiği adama silahla ateş açarken olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 13.06.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 11:36
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    Esenyurt'ta husumetlisine silahla ateş açtı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda aralarında husumet olan iki grup arasında gerginlik yaşandı.

    Kavgaya dönüşen olayda bir kişi, silahla 4-5 el ateş açtı. Seslerinden ardından gruptakiler bir anda kaçıştı.

    Silahla ateş açıp, arabalarına bindiler

    Silahlı şahıs ise arkadaşlarıyla birlikte yol kenarında bekleyen otomobile binip kaçtı. Saldırıya uğrayan tarafın da hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi bir hayli şaşırttı.

    Esenyurt'ta husumetlisine silahla ateş açtı VİDEO

    Ölen ya da yaralanan olmadı

    Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde kavgaya karışan bir kişinin silahla ateş açtığı, gruptakilerin koşarak beyaz bir araca binip kaçtıkları görülüyor.

    Esenyurt ta husumetlisine silahla ateş açtı #1

    Esenyurt ta husumetlisine silahla ateş açtı #2

    Esenyurt ta husumetlisine silahla ateş açtı #3


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