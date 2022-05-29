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    Esenyurt'ta husumetlisinin kulağını kesen saldırgan

    Börek yediği esnada arkasından husumetlisi yaklaşan şahsın kulağı kesildi. Korku dolu o anlar kameraya yansıdı.
    • 29.05.2022 - 15:15
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    Esenyurt'ta husumetlisinin kulağını kesen saldırgan

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dehşet...

    Arkadaşlarıyla beraber bir börekçide oturan Turan K., husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Kulağını kesip kaçtı

    Arkadan yaklaşan saldırgan Turan K.'nin kulağını kesip olay yerinden kaçtı. Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçrarken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

    Polis saldırganın peşinde

    Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesnin ardından hastaneye kaldırıldı, polis de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

    İHA'ya olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, "Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti." dedi.

    Esenyurt'ta börekçide dehşet: Kulağını kesip kaçtı

    Esenyurt ta husumetlisinin kulağını kesen saldırgan #1

    Esenyurt ta husumetlisinin kulağını kesen saldırgan #2

    Esenyurt ta husumetlisinin kulağını kesen saldırgan #3


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