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    Esenyurt'ta İETT otobüs şoförüne bıçaklı saldırı

    Daha önce taşlı sopalı saldırıya uğrayan İETT şoförü Tarık Akçam, bu kez de motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.
    • 24.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:28
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    Esenyurt'ta İETT otobüs şoförüne bıçaklı saldırı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde, İETT otobüs şoförü Tarık Akçam ile bir motosiklet sürücüsü yol verme tartışması yaşadı.

    Tartışma motosikletlinin bıçak çekmesiyle büyüdü.

    Bıçaklayıp kaçtı

    Bıçaklı saldırgan tehlikeli anlara sebep olurken, kendisini korumaya çalışan otobüs şoförü Akçam elinden yaralandı. Akçam kanlar içinde kalırken, motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı.

    İETT şoförü, motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklandı VİDEO

    Polis peşine düştü

    DHA'nın haberine göre; çevredekiler bir yandan Akçam'a yardım ederken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akçam'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt ta İETT otobüs şoförüne bıçaklı saldırı #1

    Daha önce de sopalı saldırıya uğradı

    Avcılar'da 2 ay önce de otobüsüne taşlı ve sopalı saldırı yapılan Tarık Akçam, şunları söyledi:

    "Sola yaklaşırken motosikletli bir çocuk geldi. Ben çocuğun geçmesini bekledim ama geçmedi, yanıma geldi. Dedi ki, 'Beni sıkıştırıyorsun'. Ben de, kardeşim ben seni sıkıştırmıyorum senin geçmeni bekliyorum dedim. Bu arada bir küfür falan etti bana, sonra camdan vurmaya çalıştı. Hem cama vurunca hem de ağır küfredince ben de o öfkeyle aşağı indim birbirimize saldırdık. Daha sonra millet bizi ayırdı. O motoruna koştu bir bıçak kaptı geldi. Birkaç kere bıçağı salladı bana. Ben de üçüncüde bıçağı tuttum. Ben tutunca elimdeki sinirleri koparttı.

    Esenyurt ta İETT otobüs şoförüne bıçaklı saldırı #2

    "Bizi kollayacak hiçbir yasa yok"

    Biz bütün şoförler sabah 04.00'te evimizden çıkarız, gece saatlerine kadar insanlara hizmet ederiz. Bakın şu halime, ben şoför müyüm neyim. Ben şoförüm, insanlara hizmet ediyorum. 2 ay önce benim aracım taşlı sopalı saldırıya uğradı. Onun görüntüleri vardı, bu olayın yok. Saldırıya uğradığımda gece serbest bıraktılar onları. Darbedildik, 7 kilometre takip edildik. Bu sefer 2 ay sonra da bizi kestiler. Bizim arkamızda kimse yok, İETT yok, belediye yok. Hiçbir kurum arkamızda değil. Bizi kollayacak hiçbir yasa kanun yok. Ne aldığımız ücret belli ne arkamızda duran var. Ne bizi arayan soran var. Önceden taşlı sopalı saldırıya uğradım, 2 ay sonra bıçaklı saldırıya uğradım. Herhalde 2 ay sonra da öldürüleceğim. İlla ki ölümle mi sonuçlansın birilerinin canı mı yansın."


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