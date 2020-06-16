Sabaha saatlerinde tırmandıkları balkondan eve girerek, kombi bağlantılarını kesen iki hırsız, 2 saat sonra tekrar gelerek kombiyi çaldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, bir binanın önüne gelen iki hırsız, Suriyeli ailenin yaşadığı evin balkonuna tırmanıp, kombinin su ve doğalgaz bağlantılarını söktü.

Hırsızlar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi balkondan atlayarak, olay yerinden kaçtı.

2 SAAT SONRA GERİ GELİP ÇALDILAR

2 saat sonra olay yerine geri dönen hırsızlar bu kez söktükleri kombiyi çalıp, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise yandaki apartmanın güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Esenyurt'ta iki aşamalı kombi hırsızlığı VİDEO

KOMŞULARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, aynı eve nisan ayının başlarında iki hırsızın daha girdiği öğrenildi.

Komşu Resul Korkmaz ise 2 ay içerisinde 2'nci kez evlerine hırsız giren ailenin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu, 3 aydan bu yana kira ödeyemez halde olduklarını anlattı.