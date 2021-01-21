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    Esenyurt'ta iki çocuğunu rehin alan baba

    Çocuklarını bıçakla rehin alarak korku dolu anlara sebep olan şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 17:03
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    Esenyurt'ta iki çocuğunu rehin alan baba

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı1444 Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ferit Y., iki çocuğunu bıçakla rehin aldı.

    Olay üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve Özel Harekat ekibi sevk edildi.

    POLİS İKNA ETTİ

    Ferit Y., ekiplerin yarım saatlik çabası sonucu ikna olarak çocuklarını bıraktı. Çocuklar gözyaşları içerisinde binadan çıkarılırken, Ferit Y. ise gözaltına alındı.

    Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Esenyurt'ta iki çocuğunu rehin alan baba ViDEO

    Esenyurt ta iki çocuğunu rehin alan baba #1

    Esenyurt ta iki çocuğunu rehin alan baba #2

    Esenyurt ta iki çocuğunu rehin alan baba #3

    Esenyurt ta iki çocuğunu rehin alan baba #4

    Esenyurt ta iki çocuğunu rehin alan baba #5

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