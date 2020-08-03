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    Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası

    Yabancı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 09:52
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    Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle tartışma çıktı.

    Meydanda başlayan tartışma, bir süre sonra ara sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

    1 YARALI

    Kavga sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından vuruldu. Kavgaya ilk müdahaleyi meydanda görev yapan bekçiler yaptı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, arkadaşlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler, kavgaya karıştıklarını belirlediği 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürdü.

    Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası #1

    Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası #2

    Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası #3

    Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası #4

    Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası #5

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