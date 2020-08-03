- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası
Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası
Yabancı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 03.08.2020 - 09:52
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle tartışma çıktı.
Meydanda başlayan tartışma, bir süre sonra ara sokakta silahlı kavgaya dönüştü.
1 YARALI
Kavga sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından vuruldu. Kavgaya ilk müdahaleyi meydanda görev yapan bekçiler yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, arkadaşlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta iki grup arasında 'laf atma' kavgası
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler, kavgaya karıştıklarını belirlediği 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürdü.