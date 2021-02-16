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    Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavga kamerada

    Park yüzünden çıkan kavgada iki grup, silah ve sopalarla birbirine girdi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:12
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    Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavga kamerada

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde, araçlarını fırının önüne park eden şahıslar ile fırını işleten Turgay Y. ve Güntay Y. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı.

    Taraflar arasındaki park tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

    SİLAHLI SOPALI KAVGA

    Tekmeli, sopalı kavgada darbedilen Turgay Y., fırına giderek kasada bulunan ruhsatsız silahını aldı ve havaya ateş ederek karşı tarafı korkutmaya çalıştı.

    Esenyurt ta iki grup arasındaki kavga kamerada #1

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Büyük korku yaşayan mahalleli polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Güntay ve Turgay Y.'nin ifadelerine başvururken, diğer zanlılar da kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Öte yandan Turgay Y., yaşanan arbede sırasında kasada bulunan 30 bin TL'nin çalındığını iddia etti.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavga kamerada

    Esenyurt ta iki grup arasındaki kavga kamerada #2

    Esenyurt ta iki grup arasındaki kavga kamerada #3

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