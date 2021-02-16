Park yüzünden çıkan kavgada iki grup, silah ve sopalarla birbirine girdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde, araçlarını fırının önüne park eden şahıslar ile fırını işleten Turgay Y. ve Güntay Y. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki park tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI SOPALI KAVGA

Tekmeli, sopalı kavgada darbedilen Turgay Y., fırına giderek kasada bulunan ruhsatsız silahını aldı ve havaya ateş ederek karşı tarafı korkutmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Büyük korku yaşayan mahalleli polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Güntay ve Turgay Y.'nin ifadelerine başvururken, diğer zanlılar da kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan Turgay Y., yaşanan arbede sırasında kasada bulunan 30 bin TL'nin çalındığını iddia etti.

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavga kamerada