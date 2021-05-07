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    Esenyurt'ta iki kadın birbirine girdi

    İki kadının saç başa kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 07.05.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:02
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    Esenyurt'ta iki kadın birbirine girdi

    Esenyurt'ta lüks bir sitenin önünde saç başa kavga eden iki kadını, araya giren güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

    Gece geç saatlerde siteden çıkan iki kadın tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya karışan bir kadın, diğer kadının saçlarından tutarak yere yatırdı.

    Esenyurt'ta iki kadın birbirine girdi VİDEO


    SANİYE SANİYE KAYIT

    Olayı gören güvenlik görevlileri iki kadını ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Kavga kısa sürede biterken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt ta iki kadın birbirine girdi #1

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