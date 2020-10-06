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Esenyurt’ta iki taksicinin yol verme kavgası

Esenyurt’ta iki taksicinin yol verme kavgası

En işlek yolu trafiğe kapatıp birbirlerine giren, tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.