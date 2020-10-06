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- Esenyurt’ta iki taksicinin yol verme kavgası
Esenyurt’ta iki taksicinin yol verme kavgası
En işlek yolu trafiğe kapatıp birbirlerine giren, tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 06.10.2020 - 09:49
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde taksici terörü bir türlü sona ermiyor.
Geçtiğimiz günlerde iki taksi durağı arasında silahlı çatışma meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu olayın üzerine dün gece saat 23:00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde taksiciler yine birbirlerine girdi.
ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ
İddiaya göre, iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ilçenin en işlek yolunu da trafiğe kapatan sürücüler, ortalığı birbirine kattı.
Esenyurt’ta yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler İZLE
Kavga sırasında kısa bir süre yoğun trafik oluştu.