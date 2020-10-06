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    Esenyurt’ta iki taksicinin yol verme kavgası

    En işlek yolu trafiğe kapatıp birbirlerine giren, tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 09:49
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    Esenyurt’ta iki taksicinin yol verme kavgası

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde taksici terörü bir türlü sona ermiyor.

    Geçtiğimiz günlerde iki taksi durağı arasında silahlı çatışma meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

    Bu olayın üzerine dün gece saat 23:00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde taksiciler yine birbirlerine girdi.

    ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

    İddiaya göre, iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ilçenin en işlek yolunu da trafiğe kapatan sürücüler, ortalığı birbirine kattı.

    Esenyurt’ta yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler İZLE

    Kavga sırasında kısa bir süre yoğun trafik oluştu.

    Esenyurt’ta iki taksicinin yol verme kavgası #1

    Esenyurt’ta iki taksicinin yol verme kavgası #2

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