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Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı

Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı

Yanındaki hastasına kırmızı reçeteli ilaç yazdırmak isteyen kadın, doktordan olumsuz cevap alınca sinirlenerek ne yapacağını şaşırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.