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- Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı
Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı
Yanındaki hastasına kırmızı reçeteli ilaç yazdırmak isteyen kadın, doktordan olumsuz cevap alınca sinirlenerek ne yapacağını şaşırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.
- 15.06.2022 - 11:15
- Güncelleme : 15.06.2022 - 12:05
İstanbul Esenyurt'ta bulunan hastaneye gelen bir kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi.
DHA'nın haberine göre; doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı.
Hastası yere düştü, tekerlekli sandalyeyi fırlattı
Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı.
Hastasıyla birlikte dışarı çıkarıldı
"Hastaneyi başınıza yıkarım." diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası, güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.
Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı VİDEO