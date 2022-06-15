Petrol
119.93
-1.02%
Euro
18.1269
0.65%
Dolar
17.2821
0.10%
Altın
1.013
0.89%
Borsa
2519
0.39%
Bitcoin
351.946
-10.16%
BTXN Coin
8.71
-1.69%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı

    Yanındaki hastasına kırmızı reçeteli ilaç yazdırmak isteyen kadın, doktordan olumsuz cevap alınca sinirlenerek ne yapacağını şaşırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • 15.06.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan hastaneye gelen bir  kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi.

    DHA'nın haberine göre; doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı.

    Hastası yere düştü, tekerlekli sandalyeyi fırlattı

    Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı.

    Hastasıyla birlikte dışarı çıkarıldı

    "Hastaneyi başınıza yıkarım." diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası, güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.

    Esenyurt'ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı VİDEO

    Esenyurt ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı #1

    Esenyurt ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı #2

    Esenyurt ta ilaç yazdırmak isteyen kadın hastaneyi birbirine kattı #3


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray'da Dursun Özbek mazbatasını aldı
    Futbol

    Galatasaray'da Dursun Özbek mazbatasını aldı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Feyza Aktan oğlu ile tatilde
    Magazin

    Feyza Aktan oğlu ile tatilde

    Görüş Bildir