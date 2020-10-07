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    Esenyurt'ta incelediği avize yüzüne düştü

    Mağazaya giren bir kadın beğendiği avizeyi incelediği sırada avize, yüzüne düştü. Hafif yaralanan kadın, ayakta tedavi edildi.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 15:31
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    Esenyurt'ta incelediği avize yüzüne düştü

    Geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt'ta Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir AVM'ye giden kadın, beğendiği avizeyi eliyle tutarken fiyatını sordu.

    Görevliden fiyatı duymak isteyen kadının başına avize düştü.

    SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI

    İşyerindeki güvenlik kamerası ile görüntülenen olayda çok korktuğu ve yere eğilerek sağ göz tarafını tuttuğu görülen kadın için hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

    Gelen görevliler, kadını ayakta tedavi etti.

    Esenyurt'ta incelediği avize yüzüne düştü VİDEO

    Esenyurt ta incelediği avize yüzüne düştü #1

    Esenyurt ta incelediği avize yüzüne düştü #2

    Esenyurt ta incelediği avize yüzüne düştü #3

    Esenyurt ta incelediği avize yüzüne düştü #4

    Esenyurt ta incelediği avize yüzüne düştü #5

    Esenyurt ta incelediği avize yüzüne düştü #6

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