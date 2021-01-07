Esenyurt'ta internet kafeye polis baskını

Yasağa aldırış etmeden internet kafeye giden 12 kişiye ve işletmeciye 37 bin 800 lira para cezası yazıldı.

İstanbul'da polis ekiplerinin koronavirüs kısıtlamalarına yönelk çalışmaları sürüyor.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, genelge ile kapatılan internet kafelere yönelik denetimlerini arttırdı.

İNTERNET KAFEYE BASKIN

Ekipler, Doğan Araslı Bulvarı'nda önceki gece bir internet kafenin yasağa rağmen açık olduğunu belirleyince buraya baskın düzenledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, içeride bulunan 12 kişi ile ruhsatsız olduğu belirlenen internet kafenin sahibine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 37 bin 800 lira idari para cezası kesti.

MÜHÜRLENDİ

Esenyurt Belediyesi ekipleri de internet kafeyi mühürledi.





















