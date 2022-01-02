Esenyurt’ta intihar girişimini eğlenceye çevirdiler

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın, 22 katlı binanın 11’inci katındaki intihar girişimi çevredeki duyarsız vatandaşların eğlencesine dönüştü.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, dün sabah 05.00 sıralarında 22 katlı binanın 11’nci katındaki balkona çıktı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Şahıs saatlerce müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

ÇEKİRDEK YİYİP, ‘ATLA’ DİYE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Balkonun korkuluklarından aşağıya sarkan adamı çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi izledi.

Soğuk havaya aldırmayan ve çekirdek yiyerek intihar girişimini eğlence sanan bazı vatandaşlar, olayı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

‘Atla’ şeklinde yapılan tezahüratlar da dikkatlerden kaçmadı.

GÖZÜNE LAZER TUTTULAR

Öte yandan şahıs ikna çalışmaları sırasında zaman zaman balkondan aşağıya doğru sarktı.

Bu sırada çevrede bulunan bir vatandaş, şahsın gözüne lazer tuttu.

Şahsın lazerden etkilenmemesi ise faciayı önledi.

15 SAAT SONRA KURTARILDI

Polis ekipleri, balkondaki şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti.

15’inci saat içinde şahsın balkondan tekrar sarkması üzerine kahraman polis memuru, hızlı bir şekilde hareket etti ve bir anlık dalgınlığından faydalanarak onu yakalayıp balkona aldı.

Şahsı sakinleştiren polis ekipleri, daha sonra binadan çıkartarak polis merkezine götürdü.