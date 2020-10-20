Esenyurt'ta intihar süsü verilen ölüm, cinayet çıktı

Rezidansın 10'uncu katından düşerek ölen 25 yaşındaki Türkmenistanlının, pencereden itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti işleyen iki kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki rezidansın 10'uncu katındaki pencereden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerine intikal eden ekip, yüksekten tek katlı marketin üzerine düşen Türkmenistanlı 25 yaşındaki Kurban Makyarov'un öldüğünü belirledi.

REZİDANSTAKİ DAİREYİ BİR GÜNLÜĞÜNE KİRALADILAR

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, rezidanstaki dairenin bir günlüğüne Dilmira Alimuradova (24) ile Soyave Admina (26) tarafından kiralandığını belirledi.

İfadelerine başvurulan iki kadın, Kurban Makyarov ile birlikte alkol aldıklarını, erkek arkadaşlarının içkinin etkisiyle pencereyi açarak kendisini boşluğa bıraktığını öne sürdü.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI, CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri, rezidansta yeniden bir inceleme yaptı ve kadınların kaldığı yerde biber gazı, plastik kelepçe, koli bandı ile makas buldu.

Deliller neticesinde Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina gözaltına alındı. Tek tek ifadeleri alınan kadınların olay ile ilgili farklı ve çelişkili bilgiler verdiği görüldü.

Kadınlar, kısa süre sonra Kurban Makyarov'u pencereden iterek öldürdüklerini itiraf etti.

CİNAYETİ PLANLADI

İddiaya göre; Dilmira Alimuradova, sevgilisi Kurban Makyarov'un aleyhinde çeşitli söylentiler yaymasına tepki göstererek, arkadaşı Soyave Admina ile birlikte cinayet planı yaptı.

Alkol aldıktan sonra erkek arkadaşına biber gazı sıkan kadın, sonrasında ellerini bağlamak istedi. Ancak erkek arkadaş direnince arbede çıktı. Bunun üzerine iki kadın, onu iterek 10'uncu kattan aşağıya atıp ölümüne neden oldu.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.