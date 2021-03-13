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    Esenyurt'ta İranlı uyuşturucu satıcısı yakalandı

    Avcılar'da polis ekipleri tarafından durdurulan taksiden kaçan İran uyruklu M.A., takip sonrası Esenyurt'ta yakalandı.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 09:35
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    Esenyurt'ta İranlı uyuşturucu satıcısı yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Avcılar'da şüphe üzerine durdurmak istediği taksi yavaşladığı sırada, araçtan inen bir kişi hızla kaçmaya başladı.

    Şüpheli kişinin eşkalinin bildirilmesi üzerine polis alarma geçti.

    Şüpheli, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde bir araçla ilerlerken yakaladı.

    2 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

    Gözaltına alınan İran uyruklu M.A.'nın aracında, 3 parça halinde 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

    M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Esenyurt ta İranlı uyuşturucu satıcısı yakalandı #1

    Esenyurt ta İranlı uyuşturucu satıcısı yakalandı #2

    Esenyurt ta İranlı uyuşturucu satıcısı yakalandı #3

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