Sahte polis kimliği kullanarak İran uyruklu kişileri dolandıran şahıslar, 3 telefon, pasaport ve bir miktar parayı çaldı.

Meydana gelen gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sürüyor.

5 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi'nde 2 araç ile gelen şüpheliler, İran uyruklu kişilerin içinde olduğu otomobilin önünü kesti.

Yanlarında getirdikleri sahte polis kimliği ve tabancayı gösteren kişiler, kendilerini polis olarak tanıttı.

TELEFON, PASAPORT VE PARALARINI KAPTIRDILAR

Şüpheliler göçmenleri araçlarından indirerek, otomobil içindeki 3 cep telefonu, pasaport, ve bir miktar para ile eşyaları alıp kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen göçmenlerden biri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı VİDEO



POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelilerin kullandığı araçların plakalarını tespit etti.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Plaka tespitinin ardından gaspçıların kimliklerinin Orhan D. ve Uğur D. olduğu belirlendi. Asayiş ekipleri, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gaspçılar kıskıvrak yakalanırken, aramalarda sahte polis kimliği, tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Orhan D. ve Uğur D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.





