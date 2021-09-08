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    Esenyurt'ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı

    Sahte polis kimliği kullanarak İran uyruklu kişileri dolandıran şahıslar, 3 telefon, pasaport ve bir miktar parayı çaldı.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:19
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    Esenyurt'ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı

    Meydana gelen gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sürüyor.

    5 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi'nde 2 araç ile gelen şüpheliler, İran uyruklu kişilerin içinde olduğu otomobilin önünü kesti.

    Yanlarında getirdikleri sahte polis kimliği ve tabancayı gösteren kişiler, kendilerini polis olarak tanıttı.

    TELEFON, PASAPORT VE PARALARINI KAPTIRDILAR

    Şüpheliler göçmenleri araçlarından indirerek, otomobil içindeki 3 cep telefonu, pasaport, ve bir miktar para ile eşyaları alıp kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen göçmenlerden biri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı #1

    Esenyurt'ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı VİDEO

    POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelilerin kullandığı araçların plakalarını tespit etti.

    Esenyurt ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı #2

    EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Plaka tespitinin ardından gaspçıların kimliklerinin Orhan D. ve Uğur D. olduğu belirlendi. Asayiş ekipleri, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gaspçılar kıskıvrak yakalanırken, aramalarda sahte polis kimliği, tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Esenyurt ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı #3

    ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Orhan D. ve Uğur D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı #4

    Esenyurt ta İranlıları sahte polis kimliğiyle gasbedenler yakalandı #5

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