Bisikletiyle geldiği börek dükkanına giren hırsızın, kasadaki para ve cep telefonunu çaldıktan sonra içeride keyif yaptığı o anlar kameraya yansıdı.

Gece saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dolaşan bisikletli hırsız, Mehterçeşme Mahallesi'ndeki börekçinin önüne geldi.

Bir süre etrafı kontrol eden hırsız, daha sonra cam pervazlarını kırıp içeri girdi.

KASAYI SOYUP LİMONATAYLA KEYİF YAPTI

Hırsız, kasaya gelerek içerisindeki bir miktar para ile bir cep telefonuna çaldı. Dükkanın içerisinde dolaşmaya başlayan hırsız, bu sefer de limonata makinesini görünce kendisine bir bardak limonata doldurdu. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenen ve o arada limonatasını içen hırsız, bardağını da bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Sabah saatlerinde dükkanın soyulduğunu fark eden işletme sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta iş yerine giren hırsız soygun sonrası limonata içti VİDEO

"PİŞKİN PİŞKİN LİMONATA İÇİP DİNLENMİŞ"

Hırsızlık olayının nasıl yaşandığını anlatan Yunus Oğuz, “Olay sabah saat 03.00 sıralarında yaşandı. Güvenlik kameralarından gördüğümüz kadarıyla hırsız bisiklet ile geliyor ve cama yaklaşıyor. Tornavida ile camı bir süre zorlayarak içeriye giriyor. Rahat bir şekilde içeriye giren hırsız kasaya gelerek içerisinden telefon ve bir miktar da para alıyor. Ondan sonra ise pişkin bir şekilde limonatasını alıp içiyor. Bir süre keyif yaptıktan sonraysa bardağı bırakıp kayıplara karışıyor. Artık nasıl bir devre geldiysek hırsızın rahatlığı insanı şok ediyor.” dedi.