Alacak verecek davası nedeniyle husumetlisinin iş yerini dağıtan şahıs, içerideki kişiler tarafından vuruldu. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'taki galericiler sitesinde kan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Serdar A. isimli şahıs, galeride bulunan bir iş yerine gelerek husumetli olduğu şahıslarla konuşmaya başladı.

İş yerini dağıtmaya başlayan Serdar A. ile galericiler arasında bir anda kavga çıktı.

Saldırırken vurulup hayatını kaybetti

Bu sırada silahına davranan şahıslar, Serdar A.’yı iki yerinden vurarak ağır yaraladı. Sesleri duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Serdar A. hastaneye kaldırdı. Serdar A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta iş yerini basan kişi vurularak hayatını kaybetti VİDEO



4 saldırgan adliyede

Olayla ilgili Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın, alacak verecek davasından kaynaklandığı iddia edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.