Esenyurt'ta işçilerin yangından kaçış çabası

Dumanların sardığı binadan kurtulmak için yangın merdivenine koşan işçiler, kapının açılmamasıyla mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Yurdun dört bir yanında yaşanan talihsiz olaylara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir marketin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Doğan Araslı Bulvarı'ndaki yangın kısa sürede büyürken içerisinde iş yerlerinin bulunduğu bina dumanla doldu. Binadan yükselen alev ve dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

20 işçi yangın merdiveninde mahsur kaldı

İçeride mahsur kalan yaklaşık 20 işçi yangın merdiveninden kaçmak isterken, çıkış kapısının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadı.

Yardımlarına itfaiye yetişti

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce yangın merdiveninin kilidini kırarak mahsur kalan işçileri kurtardı, ardından ise yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o korku dolu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Mahsur kalanlar çığlık atıyordu"

Olay anını anlatan bir işçi ise "Dün market deposunda kompresörün patlaması nedeniyle yangın çıktı. İçerdeki vatandaşlar yangın merdiveninden kaçmak istedi. Yangın merdiveni kilitli olduğu için dışarı çıkamadılar. Mahsur kalanlar o dakikalarda çığlık atıyordu." dedi.



