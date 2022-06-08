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    Esenyurt'ta işçilerin yangından kaçış çabası

    Dumanların sardığı binadan kurtulmak için yangın merdivenine koşan işçiler, kapının açılmamasıyla mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.
    • 08.06.2022 - 12:27
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    Esenyurt'ta işçilerin yangından kaçış çabası

    Yurdun dört bir yanında yaşanan talihsiz olaylara bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir marketin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Doğan Araslı Bulvarı'ndaki yangın kısa sürede büyürken içerisinde iş yerlerinin bulunduğu bina dumanla doldu. Binadan yükselen alev ve dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    20 işçi yangın merdiveninde mahsur kaldı

    İçeride mahsur kalan yaklaşık 20 işçi yangın merdiveninden kaçmak isterken, çıkış kapısının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadı.

    Esenyurt ta işçilerin yangından kaçış çabası #1

    Yardımlarına itfaiye yetişti

    Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce yangın merdiveninin kilidini kırarak mahsur kalan işçileri kurtardı, ardından ise yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o korku dolu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "Mahsur kalanlar çığlık atıyordu"

    Olay anını anlatan bir işçi ise "Dün market deposunda kompresörün patlaması nedeniyle yangın çıktı. İçerdeki vatandaşlar yangın merdiveninden kaçmak istedi. Yangın merdiveni kilitli olduğu için dışarı çıkamadılar. Mahsur kalanlar o dakikalarda çığlık atıyordu." dedi.

    Esenyurt ta işçilerin yangından kaçış çabası #2


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