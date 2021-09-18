Kullandıkları hafif ticari araca çalıntı plaka takıp kapkaç yöntemi ile bir kadının cep telefonunu alıp kaçan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 2292. Sokak'ta işe giden M.Ö. isimli kadın, kapkaça uğradı.

Kadının elindeki cep telefonunu alan şüpheli bölgedeki bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

ARACIN PLAKASI ÇALINTI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra aracın plakasını tespit etti. Plakanın çalıntı olduğunu belirleyen polis ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese gitti.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Adreste de güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, plakayı çalan kişilerin Tolga S., Hasan M. ve Yusuf A. olduğunu tespit etti. Plakayı çalan ve kapkaç olayına karışan kişilerin aynı olduğunu belirleyen polisler, şüphelileri evlerinde yakaladı. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

1'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tolga S. ve Hasan M. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.