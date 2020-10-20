Esenyurt'ta işkence yapan dini nikahlı eşinden kaçtı, babaevi kurşunlandı

Kızının bir odaya kapatılarak aç susuz bırakıldığını belirten baba, “Benim kızımın ölmesi mi gerekiyor 3 senedir kızıma, şiddet yaşatıyorlar” dedi.

20 yaşındaki E.C., imam nikahlı eşi Nedim C. (19) tarafından şiddet gördüğü için İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'ndeki aile evine geldi.

Genç kızı evde göremeyen Nedim C., sokağa kamyonet ile gelerek E.C.'yi ailesinin evinden almaya çalıştı. Sokakta bağıran şüpheli, genç kızın dışarı çıkmaması üzerine yanında getirdiği pompalı tüfekle ailenin yaşadığı eve 1 el ateş etti.

Saldırgan koca kaçarken, ateş sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

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DUVARA İSABET ETTİ

Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tüfekten çıkan mermi evin duvarına isabet etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Nedim C.'nin sokağa gelerek ateş ettiği anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ODANIN İÇİNDE İŞKENCE YAPIYORLAR"

Baba Hakan C., "Ben kızımı düğünle dernekle verdim. Dünürüm kızıma şiddet yapıyor devamlı. Kızım da eve geldi, bana geldi. Yemek, su vermiyorlar. Bir odanın içine kilitlemişler. Odanın içinde işkence yapıyorlar. Kızım işkence yapıldıktan sonra bir yolunu bulup kaçıp, buraya geliyor. Kızım bana geldikten sonra kızımı tehditle benim elimden almak istiyor. Onlar gelince, ben kızlarımı alıp odaya geçiyorum. Ondan sonra bunlar ateş etmeye başladı. Benim kızımın ölmesi mi gerekiyor 3 senedir kızıma, şiddet yaşatıyorlar. Kızım mecburen geldi. Benim bunlardan haberim olsaydı, ben kızımı orada bırakmazdım. Direkt gelip şikayet ederdim." dedi.