Esenyurt'ta, bir binanın dış cephe onarımı sırasında izinsiz kesilen bir ağaç nedeniyle ortalık karıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 259. Sokak'ta bulunan bir binada dış cephe onarımı yapan işçiler, çalışmalarına engel olduğu gerekçesiyle ağacı kesip, yol kenarına attı.

Ağacın kesildiğini gören yan apartmandaki vatandaşlar tepki gösterdi.

“Bize sorulmadan nasıl böyle bir şey yaparsınız?” diyen vatandaşlar, işçilerle sözlü tartışmaya girdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Apartman sakinlerinin sokağa inmesi üzerine sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt'ta izinsiz kesilen ağaç kavgası kamerada ViDEO

TAHTAYI KAFASINDA KIRDI

Kavga sırasında ise uçan tekmeler, sopalar havada uçuştu. Arkadaşlarına saldırıldığını gören bir işçi, mahallelinin üstüne uçan tekmeyle saldırdı. Bir mahalleli ise yerden bulduğu tahtayı işçilerin kafasında kırdı.

Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri iki grubu da sakinleştirerek, olayı kontrol altına aldı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine taraflar karakola götürüldü.