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    Esenyurt'ta izinsiz kesilen ağaç kavgası kamerada

    Esenyurt'ta, bir binanın dış cephe onarımı sırasında izinsiz kesilen bir ağaç nedeniyle ortalık karıştı.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 10:06
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 10:44
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    Esenyurt'ta izinsiz kesilen ağaç kavgası kamerada

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 259. Sokak'ta bulunan bir binada dış cephe onarımı yapan işçiler, çalışmalarına engel olduğu gerekçesiyle ağacı kesip, yol kenarına attı.

    Ağacın kesildiğini gören yan apartmandaki vatandaşlar tepki gösterdi.

    “Bize sorulmadan nasıl böyle bir şey yaparsınız?” diyen vatandaşlar, işçilerle sözlü tartışmaya girdi.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Apartman sakinlerinin sokağa inmesi üzerine sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Esenyurt'ta izinsiz kesilen ağaç kavgası kamerada ViDEO

    Esenyurt ta izinsiz kesilen ağaç kavgası kamerada #1

    TAHTAYI KAFASINDA KIRDI

    Kavga sırasında ise uçan tekmeler, sopalar havada uçuştu. Arkadaşlarına saldırıldığını gören bir işçi, mahallelinin üstüne uçan tekmeyle saldırdı. Bir mahalleli ise yerden bulduğu tahtayı işçilerin kafasında kırdı.

    Esenyurt ta izinsiz kesilen ağaç kavgası kamerada #2

    Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri iki grubu da sakinleştirerek, olayı kontrol altına aldı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine taraflar karakola götürüldü.

    Esenyurt ta izinsiz kesilen ağaç kavgası kamerada #3

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