Esenyurt’ta jigolo olmak istedi, 77 bin lirasını kaptırdı

Esenyurt’ta jigolo olmak istedi, 77 bin lirasını kaptırdı

Bir internet sitesine jigolo olmak için üye olan Y.A., toplamda 77 bin lirasını kaptırdı. Y.A., başının belaya girmesinden korktuğu için şikayetçi olmadı.

İstanbul Esenyurt ilçesinde ikamet eden 50 yaşındaki Y.A. isimli bir şahıs, yüksek kazanç vadeden bir internet sitesine jigolo olmak için üye oldu.

Y.A., site üzerinden iletişime geçtiği kişilerin talimatıyla, verilen banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira para yatırdı.

ÖNCE 350 LİRA VERDİ

Siteye 350 lira vererek üye olan fakat sonrasında yüklü bir meblağ ödemek zorunda bırakılan Y.A., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Jigolo sitesine 350 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı.

20 BİN LİRA DAHA ÖDEDİ

Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim.

Esenyurt’ta jigolo olmak istedi, 77 bin lirasını kaptırdı ViDEO





5 BİN LİRA DAHA...

Her şeyim altüst oldu. Yanlış yaptığımın farkındayım. Sonra beni avukat aradı, kendisinin arabulucu olduğunu ve bu firmanın beni mahkemeye verdiğini söyleyerek 5 bin liraya bu işi halledeceğini söyledi.

TOPLAM ZARARIM 77 BİN LİRA

Firma yetkilileri ise 'Biz 13 senelik kurumsal firmayız sizden her türlü bu parayı alırız' dediler. Karakola gittiğimde telefon numaralarının kayıtlı olmadığını gördüm. Toplam zararım 77 bin lira."

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Türkiye genelinde jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu belirten Y.A., bu sebeple şikayetçi olmadığını sözlerine ekledi.