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- Esenyurt'ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı
Esenyurt'ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı
- İHA
- 17.08.2021 - 08:49
- Güncelleme : 17.08.2021 - 10:04
İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, rutin uygulama düzenledi.
Ekiplerin düzenli yaptığı uygulamada vizeleri, izin süreli biten, çalışma izni olmayan ve kaçak olarak Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirildi.
AYDA 2 BİNDEN FAZLA KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIYOR
Esenyurt Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan uygulamalarda, ayda 2 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı ve il göç idaresine gönderildiği öğrenildi.
Esenyurt'ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı VİDEO
NARGİLE İÇERKEN YAKALANDILAR
Polis ekiplerinin parkta da yaptığı uygulamada 2 kaçak göçmen, bir kafede nargile içerken yakalandı.
TOPLAMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER
Yapılan sorgulamada birinin üzerinden belge çıkmazken diğerinin ise izin süresinin bittiği tespit edildi. Rutin üst araması yapılan şahıslar, daha sonra Tuzla’da bulunan toplama merkezine gönderildi.