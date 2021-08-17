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    Esenyurt'ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı

    Esenyurt'ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı

    İzin süresi biten ve gösterilenden farklı bir şehirde ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik yapılan uygulamada 2 kaçak göçmen, bir kafede nargile içerken polis denetimine takıldı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 10:04
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    İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, rutin uygulama düzenledi.

    Ekiplerin düzenli yaptığı uygulamada vizeleri, izin süreli biten, çalışma izni olmayan ve kaçak olarak Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirildi.

    AYDA 2 BİNDEN FAZLA KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIYOR

    Esenyurt Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan uygulamalarda, ayda 2 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı ve il göç idaresine gönderildiği öğrenildi.

    Esenyurt'ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı VİDEO


    NARGİLE İÇERKEN YAKALANDILAR

    Polis ekiplerinin parkta da yaptığı uygulamada 2 kaçak göçmen, bir kafede nargile içerken yakalandı.

    TOPLAMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER

    Yapılan sorgulamada birinin üzerinden belge çıkmazken diğerinin ise izin süresinin bittiği tespit edildi. Rutin üst araması yapılan şahıslar, daha sonra Tuzla’da bulunan toplama merkezine gönderildi.

    Esenyurt ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı #1

    Esenyurt ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı #2

    Esenyurt ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı #3

    Esenyurt ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı #4

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