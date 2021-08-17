İzin süresi biten ve gösterilenden farklı bir şehirde ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik yapılan uygulamada 2 kaçak göçmen, bir kafede nargile içerken polis denetimine takıldı.

İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, rutin uygulama düzenledi.

Ekiplerin düzenli yaptığı uygulamada vizeleri, izin süreli biten, çalışma izni olmayan ve kaçak olarak Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirildi.

AYDA 2 BİNDEN FAZLA KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIYOR

Esenyurt Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan uygulamalarda, ayda 2 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı ve il göç idaresine gönderildiği öğrenildi.

Esenyurt'ta kaçak göçmenler, nargile içtiği sırada yakalandı VİDEO







NARGİLE İÇERKEN YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin parkta da yaptığı uygulamada 2 kaçak göçmen, bir kafede nargile içerken yakalandı.

TOPLAMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan sorgulamada birinin üzerinden belge çıkmazken diğerinin ise izin süresinin bittiği tespit edildi. Rutin üst araması yapılan şahıslar, daha sonra Tuzla’da bulunan toplama merkezine gönderildi.



