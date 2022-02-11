Esenyurt'ta kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Otomobiliyle, ara sokakta bir çocuğa çarptıktan sonra kaçan 18 yaşındaki sürücü, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta Örnek Mahallesi'nde ailesinden habersiz şekilde aldığı otomobil ile gezmeye başlayan 18 yaşından küçük sürücü, ara sokakta bir çocuğa çarptı.

Kaza sonrası aracın çarptığı çocuk, hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri aracın çarptığı çocuğu hastaneye kaldırırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Küçük yaştaki sürücü, polis ekiplerinin geldiğini görünce otomobile binip kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile küçük çocuk arasında kovalamaca başladı.

Yaklaşık 500 metre sonra polis ekipleri kendi araçlarıyla, çocuğun aracına çarparak durdurdu.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kaçan çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuğun yakalanmasının ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ARA SOKAKTA KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA ÇARPMIŞ"

Yaşananları anlatan Kadir Kelek, "Evde oturuyordum. Polisin bağırdığını duydum. Camdan baktım ki arabamın önünde bir polis bir de sivil araç var. Aracım park halindeydi zaten. Ara sokakta küçük bir çocuğa çarpmış. Kaçarken geliyor burada kaza oluyor" dedi.

























