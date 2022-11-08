Esenyurt'ta kadın yolcuyu darbeden taksi şoförü olayı anlattı

İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcuyu darbeden taksi şoförü Ayhan Ataklı, kadınların kendisine saldırdığını ve pişman olmadığını söyledi.

İstanbul'da yaşanılan sarı teröründe, taksi şoförü Ayhan Ataklı kendini savundu..

Esenyurt'un Doğan Araslı Bulvarı'nda taksi şoförü Ataklı, kırmızı ışıkta durduğu sırada aracından inerek kadın yolcuyu darbetmiş, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Belgesi iptal edildi, trafikten men edildi

Görüntülerin yayınlanmasından sonra Ayhan Ataklı'nın Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi İBB tarafından iptal edildi.

Olayın gerçekleştiği araç 15 gün süreliğine trafikten men edildi.

Para cezası da kesildi

Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkez Amirliği'nde ifadesi alınan Ayhan Ataklı, hakkında şikayet olmadığı için serbest bırakıldı. Ayhan Ataklı da kadınlardan şikayetçi olmadı.

Ataklı'ya, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'İlgili belediye tarafından tahdit/tahsis kapsamına alınmış araçlarla çalışma izin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak' nedeniyle bin 823 lira idari para cezası kesildi.

Olay sonrası DHA'ya açıklamalarda bulunan taksi şoförü Ayhan Ataklı, kavganın ücret nedeniyle çıktığını söyledi.

"Pişman değilim"

Kadın yolcuların kendisine saldırdığını ve dayanamayıp vurduğunu belirten Ataklı, "Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil" dedi.

Esenyurt'ta kadınlarla kavgası kameraya yansıyan taksici konuştu VİDEO

Aataklı, olayı şu ifadelerle anlattı:

"Ücreti ödemeyeceklerini söylediler"

"İkisini ayrı ayrı yerlerden aldım, zaten arkadaşlardı. Birisini Yenibosna'dan diğerini de İkitelli'de aldım. İkitelli'den aldığım arkadaşın zor durumda olduğunu, sıkıntıda olduğunu fark ettim. Erkek arkadaşıyla ciddi problem yaşamıştı, erkek arkadaşı darp, fiziki şiddette bulunmuştu. Tabi bizi ilgilendirmiyor, sonuçta bizim işimiz yolcuyu aldığımız yerden götürdüğümüz yere bırakmak.

Tartışmalar yaşandı. Evin önüne gittiğimizde erkek arkadaşının arabasını gördüler. Paniklediler, 'Abi bizi kurtar' dediler. Ben de bir aşağı sokağa döndüm, erkek arkadaşıyla kafa kafaya geldik, kızlar arabadan kaçtılar. Ben de kızların kaçtığı yöne doğru gittim, ben tabii ki ücretimi almak için gittim. Sonuçta 300-350 lira tutan bir ücretim vardı. Kızları tekrar aldım arabaya, üst caddede ilerlerken 'Nereye gideceğinize karar verin, ben götüreyim' dedim. Kızlar da 'Biz bu ücreti ödemeyeceğiz' dediler.





"Bana saldırdılar, gözüm döndü"

'Niye ücret ödemiyorsunuz ben sizi buraya getirdim' dedim. Ben de polis merkezine gideceğimi söyledim, bu sefer ben hareket halindeyken küfürler ettiler, hakaret ettiler, en sonunda fiziksel temasta bulunmaya başladılar.

Saldırı başladı, tırmıklamalar başladı. Saçımı çektiler. Kırmızı ışık yanıyordu, durdum. Dayanacak gücüm kalmadı, ikisi de vuruyordu kendimi kurtardım. Arabadan indim, gözüm döndü.





"Sonra bana sarılıp özür dilediler"

Olay sonrasında o kadınlar gelip bana sarılıp özür dilediler. 'Dayı kusura bakma, özür dileriz, böyle olmasını istemezdik' dediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil. Ben Büyükşehir Belediyesi'nden benim ruhsatımı iptal edenlere sesleniyorum: Araç içi kamera görüntülerini izleyebilirlerdi. İptal kararı öncesinde o görüntülere göre karar verselerdi, olmaz mıydı?"

Taksinin sahibi: Suçu işleyen şoför, ceza alan araç oluyor

Taksinin sahibi Mustafa İbanoğlu ise telefonla ulaştığı DHA muhabirine "Taksici bir suç işlediyse cezasını tabii ki çeksin ama aracı neden bağladıklarını anlamıyorum, suçu gerçekleştiren araç mı? Bu sadece benim sorunum değil bütün araç sahiplerinin sorunu. Suçu işleyen şoför ceza alan araç oluyor" ifadelerini kullandı.