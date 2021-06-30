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    Esenyurt'ta kadını taciz eden sapık linç edildi

    Yabancı uyruklu bir şahıs, sokakta yürüyen kadının fotoğrafını çekerek taciz etti. Kadının kocası, durumdan haberdar olunca şahsı tekme tokat dövdü.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 12:03
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    Esenyurt'ta kadını taciz eden sapık linç edildi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde, sokakta yürüyen bir kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşan yabancı uyruklu bir şahıs, iddiaya göre önce kadının fotoğrafını çekti, sonrasında sözlü tacizde bulundu.

    Kadın yaşanan olay üzerine şahsın telefonunu alarak evine doğru koştu ve durumu kocasına anlattı.

    TACİZCİ SAPIĞA KOCA DAYAĞI

    O sırada telefonunu almak için kadının peşinden koşan şahıs, kadının kocası tarafından yakalandı. Kadın, kocasına tacizci şahsın çektiği fotoğrafları gösterince adam sinir krizi geçirerek yabancı uyruklu şahsa saldırdı.

    Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darbedildi

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Mahalle sakinlerinin de katıldığı olayda, polis ekipleri gelene kadar yabancı uyruklu şahıs sokak ortasında linç edildi. Ekiplerin gelmesiyle mahallelinin elinden alınan şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt ta kadını taciz eden sapık linç edildi #1

    Esenyurt ta kadını taciz eden sapık linç edildi #2

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