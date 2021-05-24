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- Esenyurt'ta, kadının cebinden telefonunun çalınma anı
Esenyurt'ta, kadının cebinden telefonunun çalınma anı
Markette alışveriş yapan kadını hedef alan hırsız, polis ekiplerini harekete geçirdi.
- DHA
- 24.05.2021 - 10:11
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, çocuğuyla beraber markete gelen bir kadın, kasaya geldiğinde cep telefonunun olmadığını fark etti.
Durumu market yetkililerine bildiren kadın, iş yeri çalışanları ile beraber güvenlik kamerasını inceledi.
MÜŞTERİ KILIĞINDAKİ HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Görüntüler izlendikten sonra müşteri gibi markete giren bir kişinin, kadının cebinden telefonunu çaldığı ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinde, reyonundaki sebzelere bakıyormuş gibi yapan şüphelinin, arkasındaki kadının cebinden telefonu bir anda çaldığı görülüyor.
Esenyurt'ta, kadının cebinden telefonunun çalınma anı