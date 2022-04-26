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    Esenyurt'ta kağıt toplayıcılarının yer kavgası kamerada

    İki kağıt toplayıcısı kadın, yer anlaşmazlığı nedeniyle saç saça kavga etmeye başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 26.04.2022 - 11:20
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    Esenyurt'ta kağıt toplayıcılarının yer kavgası kamerada

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde kağıt toplayıcıları kavgaya karıştı.

    İddialara göre kağıt toplayıcısı iki kadın arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma ilerleyen dakikalarda saç saça kavgaya dönüştü.

    Saç saça kavga ettiler

    Dakikalarca devam eden olayda saçlarından kan gelen kadınlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.

    Esenyurt ta kağıt toplayıcılarının yer kavgası kamerada #1


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