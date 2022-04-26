- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta kağıt toplayıcılarının yer kavgası kamerada
Esenyurt'ta kağıt toplayıcılarının yer kavgası kamerada
İki kağıt toplayıcısı kadın, yer anlaşmazlığı nedeniyle saç saça kavga etmeye başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 26.04.2022 - 11:20
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde kağıt toplayıcıları kavgaya karıştı.
İddialara göre kağıt toplayıcısı iki kadın arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma ilerleyen dakikalarda saç saça kavgaya dönüştü.
Saç saça kavga ettiler
Dakikalarca devam eden olayda saçlarından kan gelen kadınlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.