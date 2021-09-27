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    Esenyurt'ta kahvaltıya giden arkadaşların silahlı kavgası

    Kahvaltı için pastaneye gelen arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahını çeken şahıslardan biri, 3 arkadaşını vurarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 13:12
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    Esenyurt'ta kahvaltıya giden arkadaşların silahlı kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi’ndeki pastaneye kahvaltı yapmak için gelen 5 arkadaş arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti.

    Esenyurt'ta kahvaltıya giden arkadaşların silahlı kavgası

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt ta kahvaltıya giden arkadaşların silahlı kavgası #1

    "SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA KAÇTIK"

    Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.

    Esenyurt ta kahvaltıya giden arkadaşların silahlı kavgası #2

    Esenyurt ta kahvaltıya giden arkadaşların silahlı kavgası #3

    Esenyurt ta kahvaltıya giden arkadaşların silahlı kavgası #4

    Esenyurt ta kahvaltıya giden arkadaşların silahlı kavgası #5

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