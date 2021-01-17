Esenyurt'ta kahvehane içinde gizli geçit ortaya çıktı

Kahvenin yanında bulunan dükkandan gizli geçit açarak içeri girdikleri tespit edilen 10 kişi, polis baskınıyla yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yan tarafında kahve bulunan bir dükkanın içine giren kişilerin uzun süre dışarı çıkmamaları üzerine iş yerine baskın düzenledi.

GİZLİ GEÇİT ORTAYA ÇIKTI

Baskında, kahveye geçiş sağlamak için dükkan duvarının bir kısmının yıkılarak gizli geçit yapıldığı belirlendi. Gizli geçitten kahvenin tuvaletine giren ekipler, daha sonra içeri girdi.

10 KİŞİYE 31 BİN TL CEZA

Dışardan kapalı görünen kahvede bulunan aralarında kadınlarında olduğu 10 kişi tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden şahıslara 31 bin 221 lira para cezası kesildi.

Öte yandan polisin baskın anı da kameraya yansıdı.