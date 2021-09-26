Esenyurt'ta kalp masajıyla taksiciyi kurtaran polis kamerada

Yolcuların parasını ödemediği taksici direksiyon başında fenalaşırken yardımına polis memuru koştu. Kalp masajı yapan polisin sürücüyü hayata döndürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da seyir halindeki ticari taksi şoförü Cafer Koruyan’ın Esenyurt’tan alıp Sultangazi’ye getirdiği 3 yolcu para vermeden kaçtı.

Kornaya basarak yardım talebinde bulunan taksicinin yardımına tesadüfen oradan geçen bir polis memuru ve arkadaşı koştu.

Talihsiz taksici durumu polis memuruna anlatarak şahısların yakında olduğunu, indirdiği yeri bildiğini söyledi.

BİRDEN FENALAŞTI

Sürücü Cafer Okuyan’a yardımcı olmak isteyen polis memuru ve arkadaşı, taksiye binerek yaklaşık 300 metre ilerlediler.

Taksici Okuyan araç hareket halinde iken kalp krizi geçirirken, yanında bulunan polis memuru el frenini çekerek aracı durdurdu.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Taksicinin nabzının durduğunu gören polis memuru, bir yandan durumu sağlık ekiplerine bildirirken, bir yandan ise taksi şoförünü araçtan çıkarıp yaklaşık 5 dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen taksici, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülen taksici Cafer Okuyan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Taksicinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAHRAMAN POLİS KAMERADA

Öte yandan polis memurunun yaptığı hayat kurtaran müdahale arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis memurunun taksiciyi hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

TAKSİCİNİN EŞİ: BUNU YAPANLAR BULUNSUN

Hastanede tedavi altına alınan taksicinin eşi yaşanan olayı anlatarak, suçluların yakalanıp ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Eşinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Melek Koruyan, “Bunu yapanların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum. Ağır ceza alsınlar. Alınıp da bırakılmasın. Eşimi kurtaran polis memurunun dediğine göre; eşimi darp edip parasını vermiyorlar. Eşim Bypass'lı, kalbi duruyor. Polis memuru arabayı durduruyor. Eşime kalp masajı yapıyor. Şimdi uyutuluyor. Durumu ağır. Ne istediler ki. Paramız yok deselerdi yine götürürdü eşim. Bugün bize yapan yarın başkasına da yapar. Bulunsunlar istiyorum” dedi.