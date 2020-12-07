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    Esenyurt'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı

    Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 13:49
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 16:23
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    Esenyurt'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde vinç taşıyan kamyon, kavşaktan dönüş yaparak yola çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı.

    Savrulan hafif ticari araç,  yol kenarındaki bir otomobile çarparak durdu.

    KAZI ANI KAMERADA

    Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Esenyurt'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı VİDEO

    Esenyurt ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı #1

    Esenyurt ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı #2

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