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- Esenyurt'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı
Esenyurt'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı
Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 07.12.2020 - 13:49
- Güncelleme : 07.12.2020 - 16:23
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde vinç taşıyan kamyon, kavşaktan dönüş yaparak yola çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı.
Savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir otomobile çarparak durdu.
KAZI ANI KAMERADA
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Esenyurt'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı VİDEO