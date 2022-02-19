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    Esenyurt'ta kamyon sürücüsü, balkondaki çamaşırları çaldı

    Kamyoneti park eder gibi yaparak balkonda asılı duran elbiseleri çalan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 16:44
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    Esenyurt'ta kamyon sürücüsü, balkondaki çamaşırları çaldı

    İstanbul Esenyurt'ta Yunus Emre Mahallesi'ne kamyoneti ile gelen şüpheli, elbiselerin asılı durduğu binanın önüne arabayı park eder gibi yaptı.

    Sürücü yanaştığı binanın balkonunda kuruması için asılan elbiseleri alarak kaçtı.

    O anlar ise karşı binada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    "MAHALLEDE YAŞANAN HIRSIZLIKLARDAN BIKTIK"

    Olayı gören mahalle sakini Uğur Yaşar, "Biz mahallede yaşanan hırsızlık olaylarından bıktık. Bir tane kamyonet geldi, biz park edecek sandık ancak komşumuzun pantolon ve elbiselerini çalıp gitti. Kamera kayıtlarından gördük ama yakalanması için emniyet güçlerinden yardım istiyoruz." dedi.

    Esenyurt'ta kamyon sürücüsü, balkondaki çamaşırları çaldı VİDEO


    Esenyurt ta kamyon sürücüsü, balkondaki çamaşırları çaldı #1


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