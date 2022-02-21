Esenyurt'ta kamyonet devrildi, kolu altında kaldı

Suat Aşlayıcı'nın kullandığı kamyonetin devrilmesi sonucu kolu aracın altında kalan Çağlar Kapusuz, iftaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da TEM Otoyolu Esenyurt mevkii yanyol Mahmutbey Gişeler istikametinde, Suat Aşlayıcı idaresindeki kamyonet devrildi.

KOLU ARACIN ALTINDA EZİLDİ

Kamyonetin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken yanındaki Çağlar Kapusuz'un kolu aracın altında kaldı.

ARAÇ, VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleriyle vinç çağrıldı. Olay yerine gelen vinç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla aracı kaldırdı.

2 KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kolu aracın altında kalan Kapusuz, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü de yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.





















