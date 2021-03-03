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    Esenyurt'ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı

    Cadde üzerinde seyir halindeki kamyonet sürücüsünün, ezerek yaraladığı köpeği öylece bırakıp kaçması kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 14:31
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    Esenyurt'ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı

     

    25 Şubat Perşembe gecesi saat 02.45 sıralarında İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, köpeğin üzerinden geçip sürükledi.

    Olay sonrası ağır yaralanan köpek acı içinde yerde kalırken, sürücü olay yerinden uzaklaştı.

    EZME ANI KAMERADA

    Yaşananlar ise cadde üzerindeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, kamyonetin köpeği ezip, sonra da kaçtığı anlar yer aldı.

    Esenyurt'ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı ViDEO

    Esenyurt ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı #1

    Esenyurt ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı #2

    Esenyurt ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı #3

    Esenyurt ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı #4

    Esenyurt ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı #5

    Esenyurt ta kamyonet sürücüsü, köpeği ezip kaçtı #6

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