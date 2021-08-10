Caddede hızla ilerleyen kamyonet, yola atlayan köpeğe çarptı. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde hızla ilerleyen kamyonet, yola çıkan köpeğe çarptı.

Köpek, bir süre yolun ortasında acı çekti. Yaşanan kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kamyonet şoförü, kazanın ardından onlarca metre sonra durabildi.

Köpek, kamyonet şoförü ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirilebildi.

Olay yerine gelen belediyeye bağlı veteriner ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından köpek, tedavi altına alındı.

Esenyurt’ta kamyonetin köpeğe çarptığı anlar kamerada VİDEO



“ÖN AYAKLARININ ALÇIYA ALINDIĞI SÖYLENDİ”

Kaza hakkında konuşan Sadi Sarı isimli bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Bir köpek sesi geldi, ben de merak edip dışarıya çıktım. Gördüm ki bizim fabrika önünde beslediğimiz bir köpeğe araba çarpmış. Hemen yanına koştuk ve aracın ön ayağının üzerinden geçmiş olduğunu gördük. Yanımıza gelen kamyonet şoförü ise köpeğin önüne fırladığı söyledi. Durumu belediyeye bağlı veteriner ekiplerine bildirdik ve onlarda köpeği tedavi etmek için götürdüler. Bize yapılan açıklamada ön ayaklarının alçıya alındığı söylendi.”