Cep telefonu ve kredi kartı çalan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalanırken, şüphelinin çaldığı kredi kartını 6 kez kullanarak, bin 700 lira para harcadığı belirlendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Caddesi'nde 30 Kasım 2021 tarihinde park halinde olan kamyonetten bir cep telefonu ve cep telefonu kılıfı içerisindeki 1 adet kredi kartı çalındı.

TEKEL BAYİİNE GİDİP, TEMASSIZ KARTLA ALIŞVERİŞ YAPTI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan kredi kartı ile aynı caddedeki tekel bayiinden 6 kez temassız şekilde olmak üzere toplam bin 700 lira tutarında alışveriş yapıldığını belirledi.

HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDAN İZLENDİ

Polis, çalışmaların devamında kamyonetin park halinde olduğu nokta ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ile alışveriş yapılan iş yerine ait kamera görüntülerini inceledi.

Esenyurt'ta kamyonetten çaldığı kartla alışveriş yaptı VİDEO



SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerden hırsızlık şüphelisinin, S.A. olduğu tespit edildi. S.A., dün Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

S.A., polisteki işlemlerinin ardından "Otodan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.











