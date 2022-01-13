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    Esenyurt'ta kamyonetten çaldığı kartla alışveriş yaptı

    Cep telefonu ve kredi kartı çalan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalanırken, şüphelinin çaldığı kredi kartını 6 kez kullanarak, bin 700 lira para harcadığı belirlendi.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 12:40
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    Esenyurt'ta kamyonetten çaldığı kartla alışveriş yaptı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Caddesi'nde 30 Kasım 2021 tarihinde park halinde olan kamyonetten bir cep telefonu ve cep telefonu kılıfı içerisindeki 1 adet kredi kartı çalındı.

    TEKEL BAYİİNE GİDİP, TEMASSIZ KARTLA ALIŞVERİŞ YAPTI

    Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan kredi kartı ile aynı caddedeki tekel bayiinden 6 kez temassız şekilde olmak üzere toplam bin 700 lira tutarında alışveriş yapıldığını belirledi.

    HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDAN İZLENDİ

    Polis, çalışmaların devamında kamyonetin park halinde olduğu nokta ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ile alışveriş yapılan iş yerine ait kamera görüntülerini inceledi.

    Esenyurt'ta kamyonetten çaldığı kartla alışveriş yaptı VİDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    Görüntülerden hırsızlık şüphelisinin, S.A. olduğu tespit edildi. S.A., dün Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

    S.A., polisteki işlemlerinin ardından "Otodan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Esenyurt ta kamyonetten çaldığı kartla alışveriş yaptı #1


    Esenyurt ta kamyonetten çaldığı kartla alışveriş yaptı #2

    Esenyurt ta kamyonetten çaldığı kartla alışveriş yaptı #3

    Esenyurt ta kamyonetten çaldığı kartla alışveriş yaptı #4


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