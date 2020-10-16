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- Esenyurt'ta kapı önlerinden topladığı ayakkabıları ateşe verdi
Esenyurt'ta kapı önlerinden topladığı ayakkabıları ateşe verdi
Sabaha karşı bir binaya girerek kapı önlerindeki ayakkabıları toplayan şüpheli, ayakkabıları üst üste yığarak yaktı. Kaçan şüphelinin görüntüleri, kameraya yansıdı.
- DHA
- 16.10.2020 - 13:32
İstanbul Esenyurt'ta Talatpaşa Mahallesi'nde bugün saat 05.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen, boynunda yaka kartı bulunan bir kişi girdiği binadaki dairenin önündeki ayakkabıları topladı.
Bir yere yığdığı ayakkabıların üzerlerine yanıcı madde döküp ateşe veren şahıs, kayıplara karıştı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Olayın ardından dumanı fark eden bina sakinleri, kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalara başladı.
Şüphelinin binadan ayrıldığı anlar ise kameralara yansıdı.