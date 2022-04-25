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    Esenyurt'ta 'karakolda ölüm' davasında polis tahliye edildi

    Birol Yıldırım'ın polis merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu 12 polisin yargılandığı davada mahkeme, tutuklu komiser yardımcısının tahliyesine karar verdi.
    • 25.04.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 13:11
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    Esenyurt'ta 'karakolda ölüm' davasında polis tahliye edildi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde müdahil olduğu bir olay nedeniyle polis merkezine giden ve burada yaşananlar sonucu hayatını kaybeden Birol Yıldırım davası devam ediyor.

    Davanın son duruşması Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Duruşmaya tutuklu komiser yardımcısı İsmail S., SEGBİS ile bağlandı.

    Diğer 11 sanık salonda yer aldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, duruşma salonuna basın mensupları alınmadı.

    Tutuklu polis tahliye oldu

    Duruşmada 6 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutuklu sanık İsmail S.'nin üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, dosyaya sunulan bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu ve delillerin büyük oranda toplanmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

    DHA'nın haberine göre bir üye hakim ise sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek karara şerh düştü.

    İddianamenin ayrıntılar

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail A.S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G., Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    Diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

    Esenyurt ta karakolda ölüm davasında polis tahliye edildi #1

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