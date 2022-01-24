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    Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı

    Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İBB'ye ait kar küreme aracı, araçları önüne alarak sürüklendi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 17:56
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    Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı

    Etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yurdun birçok bölgesinde art arda kazalar yaşanıyor.

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde tuzlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait karla mücadele aracı, yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    BELEDİYEYE AİT TUZLAMA ARACI YOLDAKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

    Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi.

    Esenyurt'ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı

    Esenyurt ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı #1

    Esenyurt ta karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı #2


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