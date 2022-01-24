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    Esenyurt'ta karda kontrolünü kaybeden araç, direğe çarptı

    Haftanın ilk gününde zor anlar yaşatan kar yağışı nedeniyle bir araç, kontrolden çıkarak önce başka bir araca, ardından direğe çarparak durdu.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 09:26
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    Esenyurt'ta karda kontrolünü kaybeden araç, direğe çarptı

    İstanbul’da hafta sonu aralıkla kendisini gösteren kar yağışı, haftanın ilk gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Sabah yollara çıkan vatandaşlar, beyaza bürünmüş yollarla karşılaştı.

    Esenyurt Kıraç’ta da sabah saatlerinde karla kaplı yolda hareket etmeye çalışan bir araç kaydı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaymanın etkisiyle araç önce başka bir araca, sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

    Esenyurt'ta karda kontrolünü kaybeden araç, direğe çarptı ViDEO

    Esenyurt ta karda kontrolünü kaybeden araç, direğe çarptı #1


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