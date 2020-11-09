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    Esenyurt’ta kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın çılgına döndü

    Bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 09:26
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 10:35
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    Esenyurt’ta kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın çılgına döndü

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi’nde bulunan sitede yaşayan Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi.

    Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketinin teslim alınması için Necla A.’ya haber verildi.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ PAKETİ GÖTÜRMEYİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

    Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi.

    Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince, kadın çılgına döndü.

    Esenyurt’ta kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın çılgına döndü ViDEO

    Esenyurt’ta kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın çılgına döndü #1

    HAKARETLER SAVURDU, SİTE GİRİŞİNDEKİ BARİYERİ KIRDI

    Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine önce hakaret etti daha sonra darbetmeye başladı.

    Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırarak zarar verdi.

    Esenyurt’ta kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın çılgına döndü #2

    İKİ TARAF DA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki tarafı da karakola götürdü.

    Esenyurt’ta kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın çılgına döndü #3

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