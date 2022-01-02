Esenyurt'ta kavga çıkan bilardo salonundaki istekalar kafada kırıldı

Bir bilardo salonunda iki farklı grup arasında çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı. Çıkan kavgada istekalar, kavgaya girenlerin kafasında kırıldı.

28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'nde bir bilardo salonuna oyun oynamak için gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında taraflardan biri duvar kenarında duran istekayı alarak karşı gruptaki bir kişiye vurmaya başladı.

Kavganın daha da büyümesiyle yumruklar ve istekalar konuştu.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.





























