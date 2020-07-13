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    Esenyurt'ta kavga ettiği genci yumrukla bayılttı

    Kardeşini döven genci, bir köşede sıkıştırıp laf dalaşının ardından attığı tek yumruk ile bayıltan şahıs, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 14:37
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    Esenyurt'ta kavga ettiği genci yumrukla bayılttı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, 19 yaşındaki Y.G.'nin kardeşi, aralarında D.T.'nin de bulunduğu kişiler tarafından darbedildi.

    Bunun üzerine olay yerine gelen Y.G., kardeşine saldıran kişileri buldu.

    TEK YUMRUKLA BAYILTTI

    Aralarında yaşanan tartışma sonucunda Y.G. tek yumruk ile D.T.'yi bayılttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki genci hastaneye kaldırdı.

    D.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Esenyurt'ta kavga ettiği genci yumrukla bayılttı

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Saldırgan Y.G. ise polis ekiplerince yakalanarak Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. Y.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Öte yandan, yaşanan kavga anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

    Esenyurt'ta kavga ettiği genci yumrukla bayılttı #1

    Esenyurt'ta kavga ettiği genci yumrukla bayılttı #2

    Esenyurt'ta kavga ettiği genci yumrukla bayılttı #3

    Esenyurt'ta kavga ettiği genci yumrukla bayılttı #4

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