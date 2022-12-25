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- Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
- 25.12.2022 - 10:14
- Güncelleme : 25.12.2022 - 11:50
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde dün gece 01.00 sıralarında seyir halinde olan kadın sürücü, gençlerin bulunduğu araca çarptı.
Kazaya sinirlenen gençler, araçtan inip kadın sürücüye hakaret etti.
Yumruklar havada uçuştu
Duruma sinirlenen kadın ile gençler arasında tartışma başladı.
Bu sırada kadın sürücünün o mahallede oturan ailesi, sesleri duyup aşağıya indi.
İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü ViDEO
‘Geç geldiniz’ deyip, polise çattılar
Polislerin geç kaldığını iddia eden grup, daha sonra polislerle de tartışmaya başladı.
İHA’nın haberine göre olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.