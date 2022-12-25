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Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası kadın sürücüye hakaret ve küfrettikleri iddia edilen gençlerle sürücünün aynı sokakta oturan ailesi arasında kavga çıktı. Polise de geç geldiklerini söyleyen grup, polisle de kavga etti.