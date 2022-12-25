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    Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

    Kaza sonrası kadın sürücüye hakaret ve küfrettikleri iddia edilen gençlerle sürücünün aynı sokakta oturan ailesi arasında kavga çıktı. Polise de geç geldiklerini söyleyen grup, polisle de kavga etti.
    • 25.12.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 11:50
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    Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde dün gece 01.00 sıralarında seyir halinde olan kadın sürücü, gençlerin bulunduğu araca çarptı.

    Kazaya sinirlenen gençler, araçtan inip kadın sürücüye hakaret etti.

    Yumruklar havada uçuştu

    Duruma sinirlenen kadın ile gençler arasında tartışma başladı.

    Bu sırada kadın sürücünün o mahallede oturan ailesi, sesleri duyup aşağıya indi.

    İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

    Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü ViDEO

    ‘Geç geldiniz’ deyip, polise çattılar

    Polislerin geç kaldığını iddia eden grup, daha sonra polislerle de tartışmaya başladı.

    İHA’nın haberine göre olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

    Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü #1

    Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü #2

    Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü #3


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