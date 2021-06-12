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    Esenyurt’ta kaza sonrası taksicilerden linç girişimi

    Bir aracın kendi aracına çarpıp kaçtığını öne süren taksici, arkadaşlarıyla birlikte önünü kestiği sürücüyü darbetmeye çalıştı.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 10:26
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    Esenyurt’ta kaza sonrası taksicilerden linç girişimi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre taksiye çarpıp olay yerinden kaçmaya başladı.

    Duruma sinirlenen taksici, peşine düştüğü araç sahibinin önünü kesti.

    ARKADAŞLARIYLA LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

    Kısa sürede olay yerine taksi sürücüsünün arkadaşlarının da gelmesiyle başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Taksiciler tarafından linç edilmek istenen araç sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarıldı.

    Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esenyurt’ta kaza sonrası taksicilerden linç girişimi

    Esenyurt’ta kaza sonrası taksicilerden linç girişimi #1

    Esenyurt’ta kaza sonrası taksicilerden linç girişimi #2

    Esenyurt’ta kaza sonrası taksicilerden linç girişimi #3

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