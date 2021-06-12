Bir aracın kendi aracına çarpıp kaçtığını öne süren taksici, arkadaşlarıyla birlikte önünü kestiği sürücüyü darbetmeye çalıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre taksiye çarpıp olay yerinden kaçmaya başladı.

Duruma sinirlenen taksici, peşine düştüğü araç sahibinin önünü kesti.

ARKADAŞLARIYLA LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Kısa sürede olay yerine taksi sürücüsünün arkadaşlarının da gelmesiyle başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Taksiciler tarafından linç edilmek istenen araç sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarıldı.

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt’ta kaza sonrası taksicilerden linç girişimi