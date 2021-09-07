Esenyurt'ta kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Sola dönmek için hamle yaptığı sırada bir otomobile çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Dün saat 12.21'de İstanbul Esenyurt'taki Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir sürücü, sola dönüş yapmak istedi.

Sürücüsünün sola dönüş yapmak için hamle yaptığı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan otomobil, bariyere çarparak durabildi.

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI KAZA KAMERADA

Kazaya sebebiyet veren sürücü ise durmayarak kaçtı. Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SÜRÜCÜ DİREKT KAÇTI"

Yaşanan kazayı anlatan cadde üzerindeki bir iş yerinin sahibi Mehmet Sait Özkan, "Otomobil yukarıdan gelirken, diğeri bir anda önüne kırdı. Yukarıdan gelen gitti, bariyerlere çarptı. Çocuk ölümden döndü. Direğe çarpmamak için kendini zor topladı. Diğer sürücü direkt kaçtı. Hiç beklemedi. Biz de gittik, yardım ettik. Allah'a çok şükür çocukta hiçbir şey yoktu." dedi.

"BURADA STANDART GÜNLÜK KAZA OLUYOR"

Özkan, caddede sürekli kaza olduğunu da belirterek, "Burada standart günlük kaza oluyor. Daha önce benim dükkanıma da araba girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'ne başvuru yaptığım halde buraya ne kırmızı ışık ne de bir kasis yapıldı. Hiçbir şey yapılmıyor." ifadelerini kullandı.













