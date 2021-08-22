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    Esenyurt’ta kaza yapan sürücü uyuyakaldı

    Yüksek hızda seyreden alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince 3 araca ve kaldırıma çarptı. Sürücü, trafik lambasına çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücünün uyuyakaldığı görüldü.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 10:13
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    Esenyurt’ta kaza yapan sürücü uyuyakaldı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde, alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde, yüksek hızda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Alkollü şahıs, önce üç arabaya ardından kaldırıma çarptı.

    Kazanın ardından yoluna devam eden alkollü sürücü, 100 metre daha gidince kırmızı ışık yanan trafik lambasına çarpınca durabildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Alkollü sürücü, duran aracın içinde uyuyakaldı.

    Kaza anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Alkollü şahıs, yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı.

    Esenyurt’ta kaza yapan sürücü uyuyakaldı ViDEO

    Esenyurt’ta kaza yapan sürücü uyuyakaldı #1

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