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- Esenyurt’ta kaza yapan sürücü uyuyakaldı
Esenyurt’ta kaza yapan sürücü uyuyakaldı
Yüksek hızda seyreden alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince 3 araca ve kaldırıma çarptı. Sürücü, trafik lambasına çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücünün uyuyakaldığı görüldü.
- İHA
- 22.08.2021 - 09:54
- Güncelleme : 22.08.2021 - 10:13
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde, alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde, yüksek hızda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Alkollü şahıs, önce üç arabaya ardından kaldırıma çarptı.
Kazanın ardından yoluna devam eden alkollü sürücü, 100 metre daha gidince kırmızı ışık yanan trafik lambasına çarpınca durabildi.
KAMERAYA YANSIDI
Alkollü sürücü, duran aracın içinde uyuyakaldı.
Kaza anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alkollü şahıs, yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı.
Esenyurt’ta kaza yapan sürücü uyuyakaldı ViDEO